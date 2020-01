Malagò: «Kobe Bryant lascia una testimonianza incredibile» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a proposito della tragedia della morte di Kobe Bryant: le sue parole Giovanni Malagò, presidente del Coni, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport. Il suo ricordo di Kobe Bryant. MALAGO’ – «Ne abbiamo parlato in giunta, siamo devastati dal dolore, parliamo di uno dei più grandi atleti della storia. Il suo addio ci ha fatto piangere tutti, recentemente aveva vinto anche l’Oscar. Il fatto che se ne sia andato con la figlia che era una promessa. Tantissimi amici del mondo dello sport mi hanno mandato delle sue foto di quando giocava in Italia, questa è stata la sua infanzia. Si sentiva anche italiano, dobbiamo ricordarlo in modo diverso. Il suo sorriso era da premio Oscar, lascia una testimonianza incredibile, questa tragedia fa riflettere». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

