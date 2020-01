L'ospedale cinese dei record avrà la rete 5G (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'ospedale dei record, che i cinesi stanno approntando a marce forzate per far fronte all'emergenza posta dall'epidemia di coronavirus, avrà una rete Internet 5G. A installarla saranno Zte e China Mobile, incaricati di fornire al Lei Shen Shan Hospital di Wuhan la tecnologia più avanzata. Dopo aver ricevuto le notifiche della selezione della sede dell'ospedale, Zte e la filiale Hubei di China Mobile hanno analizzato la situazione attuale della rete. Zte ha sviluppato una soluzione per la costruzione della rete e ha fatto in modo che dal 26 gennaio il personale tecnico possa portare avanti la costruzione e l'espansione del network in loco. Una volta completato, l'ospedale soddisferà le esigenze di comunicazione e di trasmissione video di decine di migliaia di persone. In questo progetto è stata commissionata anche la rete 5G, che può essere utilizzata per il ... agi

Agenzia_Ansa : Coronavirus, ospedale di Wuhan in tilt. Lunghe code all'interno degli ospedali della citta' cinese #VIDEO #ANSA - Agenzia_Ansa : Studente italiano a #Wuhan 'Restiamo tutti chiusi in casa' La testimonianza all'ANSA VIDEO 'Città bloccata sia in e… - Mariari30057064 : RT @mattinodinapoli: #coronavirus, altri 444 casi: 2.744 contagi. Il premier cinese visita ospedale Whuan: «Proteggete voi stessi» https://… -