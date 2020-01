LIVE Nadal-Kyrgios 6-3 3-6 2-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: cominciato il terzo set (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Esce il dritto di Nadal. 2-1 Nadal, settimo ace. 40-15 Servizio e dritto di Nadal. 30-15 Stavolta Kyrgios prende campo con il dritto, avanza verso la rete e chiude il punto. 30-0 Esce il dritto di Kyrgios. 15-0 Scambio lungo, 21 colpi, poi Nadal piazza un gran rovescio vincente dal centro! 1-1 Chiude il game con il dodicesimo ace Kyrgios. 40-30 Ancora lo slice da destra di Kyrgios, con il quale sta ottenendo tantissimi punti facili. 30-30 Prima esterna vincente di Kyrgios. 15-30 Un paio di bordate sono necessarie a Kyrgios per sfondare con il dritto. 0-30 Viene a rete Kyrgios, Nadal approfitta della sua lentezza e tira fuori un gran passante di rovescio! 0-15 Ottima risposta con il dritto di Nadal. 1-0 Nadal, tiene tranquillamente la battuta. 40-0 Servizio e dritto di Nadal. 30-0 Prima al corpo di Nadal, che poi si scusa perché la ... oasport

