Highligts Napoli-Juventus 2-1: video, gol e sintesi. Zielinski e Insigne affondano Cristiano Ronaldo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Napoli ha sconfitto la Juventus per 2-1 nel match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. I partenopei si sono risollevati dopo tre sconfitte consecutive in campionato e hanno regalato una bella gioia ai propri tifosi che speravano di battere la grande rivale delle ultime stagioni, tra l’altro i partenopei erano reduci da quattro ko di fila al San Paolo (sempre in Serie A). I bianconeri non sfruttano il pareggio casalingo dell’Inter e ora hanno tre punti di vantaggio sui nerazzurri in classifica. Ad aprire le marcature al 63′ è stato Piotr Zielinski, con un tap-in sulla respinta del portiere avversario di un tiro di Insighe. Poi è stato lo stesso Insigne a raddoppiare al minuto 86 con una bella girata deviata da De Ligt. Inutile dunque il gol di Cristiano Ronaldo al 90′. Di seguito il video con i gol, gli highlights e la sintesi di ... oasport

