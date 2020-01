Grande Fratello Vip: un altro concorrente vuole lasciare la casa. Ecco di chi si tratta (Di lunedì 27 gennaio 2020) I concorrenti del Grande Fratello Vip cominciano a dare i primi segni di cedimento. Si, perchè se in queste ore è rimbalzata su tutti i gossip la notizia che Barbara Alberti sta pensando di lasciare la casa, fresca è quella che un altro concorrente stia pensando di fare altrettanto. Parliamo dell’ex Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana. La concorrente, ieri notte, si sarebbe sfogata con Fernanda Lessa lasciandosi andare ad un pianto disperato tra le sue braccia. La Maggiorana ha confessato alla sua coinquilina: Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria. Insomma, Carlotta sembra intenzionata a mollare e a concludere l’esperienza del Grande Fratello Vip nonostante abbia già vinto una nomination contro Ivan Gonzalez. Carlotta Maggiorana, ... trendit

