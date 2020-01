Ghost in the Shell: SAC_2045: il trailer anticipa la data di uscita su Netflix (Di lunedì 27 gennaio 2020) Netflix ha pubblicato il primo full trailer della serie Ghost in the Shell: SAC 2045, svelando non solo la data di uscita ma anche il cast di doppiatori giapponesi al completo. Netflix ha pubblicato il trailer internazionale di Ghost in the Shell: SAC 2045, nuova serie anime ispirata a uno dei franchise nipponici più famosi al mondo, svelandone anche la data di uscita: aprile 2020, senza al momento rivelare qualcosa di più preciso rispetto al giorno deputato per il lancio della prima stagione. Prodotta da Production I.G. e SOLA Digital Arts, la nuova serie ispirata a Ghost in the Shell sarà completamente renderizzata in CG animation, co-diretta da Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki, con Ilya Kuvshinow in veste di character designer. Se per la versione italiana mancano al momento parecchi dettagli, Netflix ... movieplayer

