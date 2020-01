Francesco Gabbani Viceversa testo canzone Sanremo 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Francesco Gabbani Viceversa testo Sanremo 2020. Il cantautore è in gara al 70° Festival della canzone Italiana con il brano Viceversa. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Francesco Gabbani Viceversa Sanremo 2020: autori Francesco Gabbani è al suo terzo Festival come concorrente, dopo averlo vinto ben due volte. Il cantautore ha partecipato nel 2016 nella categoria Nuove Proposte con il brano Amen e nel 2017 con la hit Occidentali’s Karma. Francesco Gabbani salirà sul palco dell’Ariston con la canzone Viceversa, scritta dallo stesso artista insieme a L. De Crescenzo. SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2020 Francesco Gabbani Viceversa Sanremo 2020: audio e video IN ARRIVO Francesco Gabbani Viceversa testo canzone Sanremo 2020 IN ARRIVO Sanremo 2020 sui social Come ormai succede da qualche anno, anche il ... cubemagazine

