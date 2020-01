Erisken e la sua accoglienza a Milano: l’Inter ha il suo jolly a centrocampo (Di lunedì 27 gennaio 2020) La giornata di oggi è stata caratterizzata, per quanto riguarda il calciomercato, dall’arrivo di Christian Eriksen a Milano. L’ormai ex centrocampista del Tottenham è pronto ad aggregarsi all’Inter e al gruppo allenato da Conte, che in questo momento rilancia in modo prepotente le proprie ambizioni anche in ottica scudetto, nonostante le ultime prove della compagine nerazzurra abbiano lasciato molto a desiderare. C’era molta curiosità nel capire quali fossero le prime sensazioni di un calciatore tanto importante una volta arrivato a Milano. L’episodio della sciarpa dell’Inter consegna a Eriksen In particolare, c’è un episodio che ha fatto chiacchierare molto sui social a proposito delle prime reazioni di Eriksen una volta a Milano. Le immagini fornite da Sky, infatti, ci mostrano che ad un certo punto un tifoso dell’Inter ha consegnato al ... bufale

