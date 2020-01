Cosa ha scritto Marco Travaglio via sms a Gaia Tortora (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ieri la giornalista di La7 Gaia Tortora ha mandato a fanculo Marco Travaglio dopo l’editoriale del direttore del Fatto sulla prescrizione e sugli innocenti “che non vanno in carcere” (copyright Bonafede). Dopo qualche ora la figlia di Enzo Tortora ha scritto un altro tweet per chiedere a Travaglio “di ripetere in pubblico ciò che mi sta scrivendo via sms e che custodirò gelosamente perché al peggio non c’è mai fine”. Stamattina Travaglio sul Fatto offre una sintesi di quanto ha scritto a Tortora via sms: Le ho scritto via sms di informarsi e studiare prima di insultare. E, siccome la poveretta insisteva imperterrita, le ho brevemente spiegato la differenza fra carcere per custodia cautelare e per espiazione pena. Invano. Allora le ho preannunciato un corso di recupero per ciucci. Infatti subito dopo il circoletto dei giuristi per caso e dei ... nextquotidiano

