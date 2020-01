Conte a Otto e mezzo, il Premier duella con Cacciari (che va via prima) e la Gruber sfora (Di martedì 28 gennaio 2020) Più che un'intervista televisiva, quello di stasera a Otto e mezzo su La7 per Giuseppe Conte è stato un battesimo. Il Presidente del Consiglio, infatti, incalzato da Lilli Gruber e Massimo Cacciari (c'era anche il direttore di Il Fatto quotidiano, ma non ditelo a Gaia Tortora), è entrato a tutti gli effetti, per la prima volta, in un'arena televisiva. Giuseppe Conte torna in tv, stasera ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 Il Presidente del Consiglio dalla Gruber il giorno dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Conte a Otto e mezzo, il Premier duella con Cacciari (che va via prima) e la Gruber sfora pubblicato su TVBlog.it 27 gennaio 2020 22:42. blogo

La7tv : #ottoemezzo @GiuseppeConteIT sulla foto di rito alla Conferenza di Berlino: 'Errore del protocollo tedesco: non è C… - La7tv : #ottoemezzo Regionali, @GiuseppeConteIT su Matteo Salvini: 'E' stato sconfitto: ha impostato in modo improprio le e… - missypippi : RT @Michele_Arnese: GIORNALISMI Mi sbaglierò, ma ho avuto questa impressione sentendo le risposte scandite e meditate di Conte a Gruber du… -