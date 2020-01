Cagliari, incontro con gli agenti di Gaston Pereiro: la situazione (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Cagliari incontrerà gli agenti di Gaston Pereiro per trovare un’intesa per il trasferimento del trequartista Il Cagliari ha deciso di affondare il colpo per Gaston Pereiro, trequartista classe ’95 di proprietà del PSV Eindhoven e in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Come riportato da Sky Sport, domani la società sarda incontrerà a Milano gli agenti di Pereiro per raggiungere un’intesa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

