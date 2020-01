Anche device Xiaomi a basso costo con Android 10: segnali da Redmi 8A a fine gennaio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ci sono segnali davvero importanti che dobbiamo prendere in esame direttamente dal mondo Xiaomi, nonostante ciò che mi appresto a portare alla vostra attenzione oggi 27 gennaio non sia a tutti gli effetti ufficiale. Dopo le notizie condivise sulle nostre pagine nei giorni scorsi, infatti, oggi tocca concentrarsi per la prima volta su un device del produttore asiatico, disponibile sul mercato a prezzo basso, potenzialmente compatibile con l'aggiornamento Android 10 secondo quanto raccolto oggi. La svolta inaspettata da Xiaomi con il Redmi 8A Nello specifico, la potenziale svolta di questo lunedì investe il cosiddetto Redmi 8A, dispositivo abbastanza diffuso in Italia e nel resto d'Europa grazie ad un invidiabile rapporto tra qualità e prezzo. Il device, secondo quanto riportato da Gizchina, sarebbe apparso su GeekBench testando proprio l'aggiornamento tanto invocato dal pubblico. ... optimaitalia

OptiMagazine : Anche device Xiaomi a basso costo con Android 10: segnali da Redmi 8A a fine gennaio - Chiedonoperme : RT @andreaganduglia: @quinta Funzionerà anche contro il paywall cross device del @Corriere? Chiedo per un amico. - andreaganduglia : @quinta Funzionerà anche contro il paywall cross device del @Corriere? Chiedo per un amico. -