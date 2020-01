Agente Lazaro spiega: «La sua prima opzione è tornare in nerazzurro per vincere» (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Agente di Valentino Lazaro ha spiegato che il calciatore austriaco vorrebbe tornare all’Inter per vincere con i nerazzurri L’Agente di Valentino Lazaro, Max Hagmayr, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it del suo assistito. Le sue parole. «Il Newcastle è stato molto serio nel mandare avanti la trattativa e noi siamo contenti di come si è svolto tutto: siamo soddisfatti. Valentino è felice di giocare in Premier League e di poter migliorare sé stesso e le sue qualità nel campionato inglese. La prima scelta del giocatore è tornare all’Inter. Con più tempo a disposizione vuol dimostrare che può aiutare il club nerazzurro a vincere lo Scudetto. Rapporto con Conte? Molto buono». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

