Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 12:10 (Di domenica 26 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione sono aperte dalle 7 di questa mattina alle urne per le elezioni regionali in Emilia Romagna in Calabria lo scrutinio inizierà alle ore 23 subito dopo la chiusura dei seggi sono più di 5 milioni di lettori al voto 3 milioni e mezzo in Emilia Romagna 1000008e in Calabria nella giornata di silenzio elettorale ieri Salvina twittato prima li mandiamo a casa poi andiamo a dare avviso di sfratto anche al governo Bonacini punta la rielezione Milia Romagna in Calabria la candidata del centrodestra Jole Santelli sente un buon vento mentre il suo avversario Pippo Callipo lancia un appello più buttiamo in meno Peserà il voto clientelare in Cina il coronavirus non si ferma accelera il contagio L’ultimo bollettino parla di 56 morti e quasi 2000 contagiatiprima vittima ... romadailynews

RosannaMarani : Roma. Riforniva cornetti e tramezzini in centinaia di bar, ma il laboratorio era in condizioni igieniche spaventose… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 26-01-2020 ore 12:10: romadailynews radiogiornale una Buongiorno… - pccpla : RT @junews24com: Castrovilli trasportato in ospedale: le sue condizioni in vista della gara con la Juve -