Star Wars: Adam Driver è di nuovo Kylo Ren nell'esilarante sketch al SNL (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel nuovo episodio di Saturday Night Live, andato in onda stanotte, Adam Driver è tornato nei panni di Kylo Ren. Nel nuovo episodio di Saturday Night Live, andato in onda stanotte, Adam Driver è tornato nei panni di Kylo Ren di Star Wars in uno sketch filmato che è il sequel di un video precedente: Undercover Boss: Starkiller Base, trasmesso nel gennaio del 2016. In tale contesto, il celebre varietà aveva messo alla berlina il concetto del programma Undercover Boss, dove dirigenti di aziende varie fingono di essere parte dello staff regolare, applicandolo all'universo di Star Wars e al personaggio di Kylo, sotto copertura nei panni di Matt, tecnico assegnato ai radar. A quattro anni di distanza, il Leader Supremo ... movieplayer

