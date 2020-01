Roma, esecuzione nella notte in strada: morto un 44enne pregiudicato (Di domenica 26 gennaio 2020) Ancora spari nella periferia Romana: nella notte di sabato, a poca distanza dal quartiere di San Basilio, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. La zona è salita agli onori della cronaca dopo l’omicidio di Luca Sacchi. I due 21enni accusati della morte del personal trainer sono proprio di San Basilio, noto quartiere dello spaccio. Sempre nel sottobosco criminale si starebbero indirizzando le indagini dato anche il modo in cui il 44enne è stato ucciso, che fa pensare a una vera e propria esecuzione. Roma, esecuzione a Nuovo Salario: la pista della criminalità La vittima, albanese di 44 anni in regime di semilibertà, stava tornando al carcere di Rebibbia dopo aver fatto visita alla famiglia in permesso premio, quando è stato raggiunto dai proiettili che l’hanno ucciso. A pochi passi da casa sua gli hanno sparato alcuni colpi di pistola, poi altri ancora alla testa. A ... thesocialpost

