Politano-Napoli | il parere di Auriemma | “Ora mercato virtualmente chiuso a meno che”

Il parere di Auriemma sul mercato partenopeo, per il giornalista con l'arrivo di Politano a gennaio dopo Demme e Lobotka, il mercato del Napoli potrebbe considerarsi chiuso a meno che non ci siano novità riguardanti la punta centrale e l'esterno sinistro.

FabrizioRomano : Matteo Politano al Napoli! Affare fatto come annunciato ieri da @DiMarzio: 2,5 milioni di prestito più 19 milioni d… - FabrizioRomano : Accordo raggiunto tra Napoli e Inter per Politano: prestito con obbligo di riscatto da 21 milioni di euro complessi… - FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… -