PlayStation 5: il design definitivo della console e la schermata d'accensione al centro di un nuovo leak (Di domenica 26 gennaio 2020) Quando tira aria di next-gen, i rumor e i leak diventano il pane quotidiano di tutti i videogiocatori e, anche oggi, ne è spuntato uno nuovo di zecca legato a PlayStation 5.Su Twitter è infatti comparso un misterioso filmato, pubblicato dall'utente Sm1le, nel quale viene mostrato, senza tanta segretezza, una console PlayStation 5 in carne ed ossa: non un devkit, bensì il suo design finale. Non solo, il video mostra anche l'accensione della console e la schermata d'avvio.Ovviamente, questo tweet sta facendo rapidamente il giro della rete e sta raccogliendo sia i commenti di chi lo ritiene autentico e di chi invece lo tagga come l'ennesima fregatura. Naturalmente, la cosa migliore da fare sarebbe aspettare un comunicato ufficiale di Sony per confermare o smentire l'autenticità del filmato, ma dubitiamo che la compagnia interverrà pubblicamente sull'argomento.Leggi altro... eurogamer

