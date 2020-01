Perù, esplode autocisterna: 14 i morti

Quattordici persone, fra cui 5 bambini, hanno perso la vita a causa dell'esplosione di un'che trasportava gas. E' accaduto in un sobborgo di Lima, in. L'incidente è avvenuto giovedì, ma molte persone sono morte in ospedale, dove sono ancora ricoverate per le ustioni 50 persone. Causa dell'esplosione una perdita di gas dovuta a una collisione. Per spegnere le fiamme sono stati necessari 13 camion dei Vigili del Fuoco, ma nonostante il loro intervento circa 15 case sono state distrutte dalle fiamme.(Di domenica 26 gennaio 2020)