Nascono Valentino Mazzola e José Mourinho – 26 gennaio 1919/1963 – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 26 gennaio 1919 e 1963 Nascono Valentino Mazzola e José Mourinho, icone del calcio che hanno fatto la storia al Torino e all’Inter Due personaggi assolutamente diversi, ma altrettanto protagonisti nelle loro epoche: uno da calciatore, l’altro da allenatore. Stiamo parlando di Valentino Mazzola e José Mourinho, due autentiche icone del calcio nazionale e internazionale. Benché distanti nel tempo e soprattutto caratterialmente, una coincidenza li accomuna: sono nati entrambi il 26 gennaio, rispettivamente Mazzola nel 1919 e Mourinho nel 1963. Valentino Mazzola Valentino Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani di sempre, capitano e simbolo di quel Grande Torino che nella seconda metà degli Anni ’40 si dimostrò capace di vincere ben 5 Campionati italiani e 1 Coppa Italia. Mazzola fu anche, negli stessi anni, esponente di spicco ... calcionews24

