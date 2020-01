Napoli, Gattuso: «Troppi danni, ora pedaliamo. Zielinski…» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il tecnico del Napoli Gattuso ha commentato la vittoria ottenuta tra le mura del San Paolo contro la Juventus Gennaro Gattuso ha analizzato il successo conquistato contro la Juventus: «Stasera vado a casa e ripenso alla partita contro la Fiorentina, non me ne capacito ancora. Bisogna pedalare perché abbiamo fatto abbastanza danni in questi mesi. Voglio vedere gente che pensa al Napoli 24 ore al giorno». «Complimenti ai ragazzi, continuiamo così. Abbiamo giocato bene entrambe le fasi. Il gol nel finale però è un regalo. Zielinski? Ha grande fisicità e tecnica importante, può diventare molto forte», ha concluso il tecnico del Napoli ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

