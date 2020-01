Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso: “Ecco perché sono scappato” (Di domenica 26 gennaio 2020) Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso ha rivelato a Barbara il motivo che l’ha spinto a lasciare l’Italia: c’entra la sua ex fidanzata Nina Moric Luigi Favoloso, come promesso da Barbara ai suoi telespettatori, è stato ospite a Live Non è la d’Urso per raccontare la sua versione della storia. L’ex concorrente del … L'articolo Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso: “Ecco perché sono scappato” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

domenicalive : Oggi a #DomenicaLive confronti ACCESISSIMI! La famiglia di Luigi Mario Favoloso lo difende dalle accuse di Nina Mor… - rorossellaa : Come già si era capito l'altra domenica, luigi favoloso da torto a nina moric e in più da torto anche la madre... #noneladurso - Cisr18 : Luigi Mario Favoloso: 'Non sono una persona che vuole fare spettacolo' AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA… -