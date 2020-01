Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 26 gennaio 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) Torna domenica 26 gennaio 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 26 gennaio 2020 Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto la presentatrice intervisterà in esclusiva Luigi Favoloso, che era sparito da 20 giorni. Inoltre Vittorio Cecchi Gori si sottoporrà alla macchina della verità. Infine gli ospiti ci saranno anche Paola Barale, che si confronterà con le cinque sfere, e la cantante siciliana Gerardina Trovato, che ha affermato di avere problemi economici. Live Non è la D’Urso streaming Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della ... cubemagazine

welikeduel : ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai ?? - matteosalvinimi : #Salvini Live: Bonaccini del PD è nervoso come pochi. Ora minaccia i sindaci, ne ha chiamato uno perché la sua vice… - matteosalvinimi : #Salvini Live: non vi ricordano Cetto La Qualunque? Renzi La Qualunque... Conte La Qualunque... Bonaccini La Qualunque... -