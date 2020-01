Jajalo: «Parma più concreto, forse sono entrati in campo meglio di noi» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Mato Jajalo ha parlato in zona mista provando a spiegare la sconfitta dell’Udinese contro il Parma. Le sue parole Mato Jajalo ha parlato in zona mista dopo la sconfitta del suo Udinese contro il Parma. Queste le parole del centrocampista bianconero. «La differenza è che il Parma ha fatto gol e noi no. E’ stata una gara ricca di occasioni, una bella partita: forse il Parma è entrato meglio in campo. Noi poi ci siamo ripresi, abbiamo anche creato diverse palle-gol: di positivo c’è proprio la nostra reazione dopo il 2-0» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

