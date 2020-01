Il meraviglioso gesto della piccola Grayce (Di domenica 26 gennaio 2020) Grayce è una dolce pit bull, di soli due anni, che ha già vissuto l’abbandono e la crudeltà umana. Durante il suo periodo da randagia, è rimasta incinta e quando i volontari l’hanno trovata, hanno subito capito che il rifugio non era un posto adatto a lei. Hanno iniziato a fare disperati appelli sul web ed alla fine, è arrivata la richiesta che tanto aspettavano. Nessuno di loro l’avrebbe mai potuto immaginare. Stevoni Doyle, è una giovane donna, che vive a Springville, ha sempre avuto un amore profondo nei confronti degli animali ed infatti ha preso molto spesso cani in affidamento, soprattutto le cucciole in dolce attesa. Per questo motivo, sa molto bene cosa fanno subito dopo il parto e che non lasciano mai soli i propri piccoli. Li proteggono proprio come fanno le mamme umane. Ha deciso di prendere Grayce per aiutarla con il parto e per starle vicino in questo ... bigodino

