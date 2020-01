Forte terremoto in Turchia: 31 morti e oltre 1600 feriti, si continua a scavare tra le macerie (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ salito a 31 morti il bilancio delle vittime del terremoto magnitudo 6.8 che venerdì sera ha colpito la provincia turca di Elazig. Il numero dei feriti è 1.607, secondo quanto riferisce l’Afad, l’Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri. Dopo il sisma si sono verificate 20 repliche con magnitudo superiore a 4. Il terremoto è stato avvertito a centinaia di km di distanza, provocando morte e distruzione anche nella vicina provincia di Malatya, dove si registrano 4 vittime. Ottanta gli edifici crollati mentre 645 sono quelli danneggiati. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti: finora ne sono stati salvati 45. L’epicentro del terremoto è stato a Sivrice, piccolo villaggio sulle sponde del lago di Hazar, sorgente del fiume Tigri.L'articolo Forte terremoto in Turchia: 31 morti e oltre 1600 ... meteoweb.eu

