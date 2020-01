Cimitero dei feti abortiti: una proposta che colpevolizza le donne (e attacca la legge 194) (Di domenica 26 gennaio 2020) Nel fragore delle imbarazzanti vicende sanremesi passano inosservate molte notizie, e tra queste il silenzio grava sulla lenta, ma pervicace, avanzata di approvazioni per la realizzazione, da parte di gruppi consiliari della destra un po’ dovunque in Italia, di spazi nei cimiteri destinati alla sepoltura dei feti abortiti, iniziative sostenute in primo luogo dal partito di Giorgia Meloni, ma ampiamente supportate da movimenti cattolici più attivi sull’argomento. A Civitavecchia, nei primi giorni del 2020, con il supporto dell’associazione cattolica Difendere la vita con Maria Onlus (che da anni propone sul web video con cortei di persone che, a loro dire, vanno a seppellire feti), un’area del Cimitero è stata riservata per la sepoltura di prodotti abortivi ‘entro il terzo mese’, in base a quanto deciso il 22 dicembre 2017 dalla Asl Roma 4 (che deliberava l’approvazione e la firma ... ilfattoquotidiano

max_goofy68 : @virginiaraggi Cimitero Flaminio, discarica e aree lavori mai completate e ripristinate. Fate qualcosa nel rispetto… - Federico_Tonin : @FilippoTurati5 @luigisky2 @SSovranista @alessi_azzurra @Mario69994570 @matteosalvinimi Quella domanda non aveva nu… - Federico_Tonin : @FilippoTurati5 @luigisky2 @SSovranista @alessi_azzurra @Mario69994570 @matteosalvinimi Sai che me ne faccio del ri… -