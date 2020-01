Australian Open 2020, ottavi femminili: Ashleigh Barty batte Alison Riske e vola ai quarti (Di domenica 26 gennaio 2020) L’ultimo match degli ottavi femminili degli Australian Open ha visto in campo Ashleigh Barty-Alison Riske. La tennista di casa ha tirato fuori un’ottima prestazione per superare la statunitense col punteggio di 6-3 1-6 6-4. La numero uno del ranking ai quarti si troverà di fronte la ceca Petra Kvitova per una partita che si preannuncia altamente spettacolare. L’Australiana parte alla grande nel primo set portando a casa ben tre punti consecutivi, anche grazie al break piazzato nel secondo game. Nel quinto gioco Barty è riuscita a strappare di nuovo il servizio all’avversaria che però ha reagito con grande determinazione piazzando il contro-break. La numero uno del seeding ha alzato il suo livello al servizio portando a casa il parziale col risultato di 6-3. Nel secondo set è la 29enne tennista a stelle e strisce a piazzare tre punti consecutivi. Nonostante il ... oasport

WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… - fpe288 : RT @Ubitennis: Sandgren è ancora un rebus per Fognini: l'Italia è fuori dall'Australian Open - Noovyis : (Australian Open, Fognini fuori agli ottavi: sconfitto da Tennys Sandgren in quattro set) Playhitmusic - -