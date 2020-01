Australian Open 2020, Milos Raonic conquista l’accesso ai quarti di finale. Sconfitto Cilic in tre set (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ il canadese Milos Raonic il primo giocatore del tabellone maschile degli Australian Open 2020 a conquistare il pass per i quarti di finale dello Slam a Melbourne. Il nordamericano, numero 35 del mondo, ha Sconfitto per 6-4 6-3 7-5 il croato Marin Cilic (n.39 ATP) in 2 ore e 17 minuti di partita. Un match nel quale Raonic ha saputo fare la differenza con il servizio, realizzando ben 28 ace e concedendo davvero poco al rivale. L’ex n.3 del mondo è stato chirurgico in risposta, sfruttando al meglio i passaggi a vuoto del finalista degli Open Australiani del 2018. E così sarà Milos ad affrontare nel prossimo round il vincente della sfida tra il campione in carica Novak Djokovic e l’argentino Diego Schwartzman. Nel primo set l’andamento è equilibrato, ma in risposta è Cilic a farsi preferire. Il canadese è molto falloso specie sul lato sinistro del campo e le due ... oasport

