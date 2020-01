Allarme latte: traccia di sostanze sospette, i marchi che sono a rischio (Di domenica 26 gennaio 2020) Un’inchiesta pubblicata sulla rivista Il Salvagente ha portato alla luce un’importante verità riguardante il latte italiano. latte Bere il latte non è più un’azione tranquilla, almeno stando all’inchiesta de Il Salvagente. La nota rivista ha preso in esame uno studio condotto congiuntamente dall‘Università di Napoli Federico II e da quella di Valencia inerente il latte, compreso quello prodotto da alcune grandi marche italiane. I risultati hanno svelato una realtà che ovviamente di primo impatto lascia decisamente perplessi. Infatti, all’interno dei vari tipi di latte esaminati, è stata riscontrata la presenza di antibiotici e farmaci all’interno. LEGGI ANCHE -> latte di soia per vegani e non solo: la bevanda che abbassa il colesterolo latte, i marchi contaminati e i farmaci trovati all’interno latte ... chenews

