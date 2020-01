Verona-Lecce, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 25 gennaio 2020) Verona-Lecce è una partita della ventunesima giornata di Serie A, si gioca domenica alle 15. Di fronte due squadre neopromosse: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Verona – Lecce domenica ore 15:00 Nella partita in programma domenica pomeriggio allo stadio Bentegodi si affrontano due squadre neopromosse che condividono l’obiettivo della salvezza. Un traguardo quasi raggiunto dal Verona, che con una partita da recuperare è addirittura decimo in classifica e ha un margine sulla zona retrocessione di undici punti. Discorso diverso per il Lecce che si trova coivolto in piena lotta ma che dopo quattro sconfitte consecutive è riuscito a ottenere un punto d’oro pareggiando in casa contro l’Inter. E pensare che l’anno scorso in Serie B il Lecce ha ottenuto la promozione con molta più facilità rispetto al Verona, ... ilveggente

