Verità per Giulio Regeni: lo striscione sul III Municipio a 4 anni dalla sua scomparsa (Di sabato 25 gennaio 2020) Il 25 gennaio del 2016 scompariva a Il Cairo Giulio Regeni. Il ricercatore italiano verrà torturato e assassinato dagli apparati di sicurezza per ragioni ancora del tutto da chiarire, così come da chiarire rimane la catena di comando che ha portato alla sua morte. Oggi il III Municipio di Roma ha affisso uno striscione della campagna "Verità per Giulio", mentre stasera l'appuntamento è per una manifestazione in piazza del Pantheon. fanpage

Pontifex_it : Quest’anno desidero dedicare il Messaggio per la GMCS al tema della narrazione. Per non smarrirci abbiamo bisogno d… - lauraboldrini : Importante essere in tanti stasera al Pantheon a Roma per chiedere giustizia e verità per #GiulioRegeni a quattro a… - antoniospadaro : 'NON POSSIAMO permettere che la verità venga ignorata o manipolata per esigenze politiche immediate. Questo appello… -