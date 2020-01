Treviso, consigliere comunale in quota FdI: "Mancavano solo gli “onti” cinesi" (Di sabato 25 gennaio 2020) Coronavirus e polemica politica. È bufera per la frase contenuta in un post di Niclo Scomparin, consigliere comunale a Casier (Treviso), in quota Fratelli d’Italia (FdI). Il post è comparso giovedì su Facebook ed è stato poi rimosso. Coronavirus 2019-nCoV, l'Istituto superiore di sanità: 'Nessun rischio da persone, cibi o merci cinesi' È facile farsi prendere dal panico e le fake news che stanno già iniziando a circolare non fanno che peggiorare la situazione. Il consigliere ce l’aveva con i cinesi: "Mancavano gli “onti” (che in dialetto veneto significa unti, sudici, Ndr) cinesi per impestarci". Come racconta Il Corriere del Veneto, il consigliere comunale del gruppo di maggioranza CiviCasier è stato duramente attaccato dall’opposizione riunita nel gruppo PerCasier secondo cui "la dichiarazione si inserisce nel contesto di ... blogo

