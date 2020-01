Torino, Mazzarri: «Prestazione indifendibile. Nelle difficoltà non lascio» (Di domenica 26 gennaio 2020) Walter Mazzarri interviene dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta: ecco le parole del tecnico del Torino Walter Mazzarri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la debacle casalinga contro l’Atalanta. Ecco le sue parole. «Una Prestazione così è indifendibile. Cosa non ha funzionato? Tutto. Sono venuto per chiedere scusa per la Prestazione. Non vorrei aggiungere altro. E’ inutile commentarla una gara così. Annuncio che andremo subito in ritiro». Mazzarri ha poi parlato anche ai microfoni di Sky Sport: «Lasciare Torino? Nelle difficoltà non lascio mai, discuto ma non lascio». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

