Scopre dopo vent’anni di matrimonio che la moglie non è una donna ma un uomo (Di sabato 25 gennaio 2020) dopo venti lunghi anni un uomo ha scoperto che la sua dolce metà non era una donna ma quando era nata era un uomo. I due avevano sempre avuto un rapporto di grande complicità e di fedeltà e l’uomo non avrebbe mai pensato che sua moglie in realtà era un uomo. I fatti sono avvenuti in una piccola città del Belgio un uomo dopo vent’anni di matrimonio non sa più chi avesse sposato realmente, Lui un fedele coniuge di 64 anni ha scoperto che la moglie di nome Monica di origini indonesiane conosciuta nel 2000 in realtà era nata uomo. I due si conobbero perché Monica era la babysitter dei figli della sorella di Jan. L’uomo subito se ne invaghì e dopo una lunga convivenza decise di sposarsi. Monica però, molto innamorata dell’uomo, decise di nascondergli il suo segreto. L’uomo ha sempre ritenuto Monica un’ottima donna. Ma mai avrebbe pensato che custodisse un simile ... baritalianews

Uganda - imam si sposa e dopo due settimane Scopre che è un uomo : Sheikh Mohammed Mutumba si è sposa to con una “donna” incontrata in moschea: dopo due settimane dal matrimonio tuttavia ha scoperto che si trattava di un uomo , che aveva organizzato il raggiro per rubare nella sua casa e in quella dei vicini. Chissà cosa avrà pensato l’ imam ugandese che ha scoperto per purissimo caso di essersi unito in matrimonio con un uomo . Sheikh Mohammed Mutumba ha dichiarato alla polizia di aver incontrato Richard ...

Uganda - imam si sposa e dopo due settimane Scopre che è un uomo : Sheikh Mohammed Mutumba si è sposa to con una "donna" incontrata in moschea: dopo due settimane dal matrimonio tuttavia ha scoperto che si trattava di un uomo , che aveva organizzato il raggiro per rubare nella sua casa e in quella dei vicini.Continua a leggere

Un imam Scopre che la moglie è un uomo dopo due settimane di matrimonio : Ha sposato un uomo , inconsapevolmente. E per questo l’ imam Mohammed Mutumba, della moschea Masjid Noor di Kyampisi nel distretto di Kayunga, nell’Uganda centrale, è stato sospeso. Una sospensione momentanea, come riporta il Guardian, nell’attesa che siano condotte le immagini per ricostruire l’accaduto. “Stavo cercando una donna da sposare quando ho visto una bellissima ragazza che indossava un hijab, le ho chiesto di ...

Imam raggirato prende moglie e dopo due settimane Scopre che è un uomo : È davvero incredibile la storia che arriva dall’Uganda, dove un Imam , di nome Mohammed Mutumba, ha scoperto dopo due settimane dalle nozze di aver sposato un uomo . Imam raggirato sposa un uomo Un Imam ugandese è sotto shock dopo aver scoperto di aver sposato un uomo . In base ad una prima ricostruzione dei fatti, Mohammed Mutumba, della moschea Masjid Noor di Kyampisi nel distretto di Kayunga, è stato momentaneamente sospeso dal suo ruolo ...

Stagista 17enne della Nasa Scopre un pianeta con 2 Soli dopo una settimana di lavoro : Un ragazzo di 17 anni, Wolf Cukier, durante uno stage alla Nasa , ha scoperto un nuovo pianeta in orbita attorno a due stelle. Il pianeta è circa 6,9 volte più grande della Terra e si trova a più di 1.300 anni luce di distanza dal Sistema Solare, nella costellazione Pittore. Ne dà notizia la stessa Nasa sul suo sito.La scoperta è stata presentata al 235/o convegno della Società Astronomica Americana delle ...

NASA - stagista Scopre un nuovo pianeta dopo solo 3 giorni di tirocinio : Uno stagista 17enne alla NASA ha scoperto un nuovo pianeta dopo solo tre giorni di tirocinio . NASA lo ha raccontato lunedì scorso a Honolulu. Un tirocinante della NASA ha scoperto un pianeta dopo solo tre giorni di lavoro. E’ successo la scorsa estate. Il protagonista della scoperta stupefacente si chiama Wolf Cukier, ed è uno […] L'articolo NASA , stagista scopre un nuovo pianeta dopo solo 3 giorni di tirocinio è apparso prima sul ...

Anziana signora Scopre su Facebook di avere 6 fratelli dopo 75 anni : Una donna italiana di 75 anni ha vissuto un’esperienza incredibile. Grazie a Facebook ha scoperto di aver ben sei fratelli di cui non sapeva nulla: ecco i dettagli. A 75 anni una donna ritrova 6 fratelli : ecco la storia incredibile Una storia davvero incredibilmente a lieto fine quella che ha colpito Francesca Trivella, una donna di 75 anni di Palaia, nel Cunese. I fatti risalgono al 14 marzo scorso, quando l’ Anziana signora ha ...

Poco dopo il matrimonio Scopre di essere stata tradita - mette l’abito da sposa in vendita e ciò che accade la lascia senza parole : Una ragazza inglese, Samantha Wragg di 28 anni, si era sposa ta ed era innamoratissima del suo fidanzato ma quando è diventato suo marito ha scoperto di essere stata tradita . La ragazza ha sofferto tantissimo perché non si aspettava che il marito si comportasse in quel modo e, volendo cancellare ogni ricordo di quell’uomo che aveva tanto amato e che l’aveva fatta tanto soffrire, ha deciso di buttare, regalare e vendere ogni cosa le ricordasse ...

Trova un gattino per strada e lo adotta : dopo due mesi va dal veterinario e Scopre che è un puma : Quando ha visto per strada quei due gattini ha pensato che fossero stati abbandonati e non ci ha pensato due volte a portarli a casa a casa con sé, adotta ndoli. La femmina purtroppo era troppo debole e non è sopravvissuta ma il maschio, invece, ce l’ha fatta ed è stato chiamato Tito. Il piccolo felino era molto vivace e così un giorno, due mesi dopo , si è fratturato una zampa mentre giocava e così la sua padrona l’ha portato dal ...

Ragazzo regala alla sua fidanzata una collana ma solo dopo un anno la ragazza Scopre il motivo di quel regalo : Una coppia di fidanzati, Terry e Anna erano molto innamorati e un giorno Terry le ha regala to una collana di legno fatta a mano da lui. alla ragazza quel regalo era piaciuto molto e non la toglieva mai. Un giorno Terry ha chiesto alla sua fidanzata di andare con lui alla caverna di Smoo, a nord della Scozia, spiegandole che “Smoo” in norvegese significa “rifugio nascosto”. La ragazza , ignara di ciò che stava accadendo, ha accettato di buon ...

E’ una bravissima insegnante e dopo la sua morte si Scopre un suo segreto che nessuno immaginava : Genevieve Via Cava era una bravissima insegnante molto apprezzata e molto amata sia dai colleghi che da suoi alunni. Era una donna molto serena, pacata e tranquilla che svolgeva il suo lavoro con amore e che viveva una vita molto semplice. Non aveva un marito e neppure dei figli. La vita di questa donna era dedicata completamente al suo lavoro che le riempiva le giornate e la vita stessa. Per 40 anni ha sempre lavorato nelle scuola non andava ...

Treviso - Scopre di avere un tumore in gravidanza : madre perde la vita dopo il parto : La scoperta della malattia era avvenuta a gravidanza avanzata, mentre aspettava quel bambino che tanto aveva desiderato. Così il tumore al seno che l'ha colpita, l'ha anche uccisa poche ore dopo la nascita di suo figlio, durante il ricovero in ospedale. È accaduto a Treviso a una donna di 39 anni di origini africane, deceduta a causa dello sviluppo di quel cancro, che aveva prodotto metastasi pericolose in tutto il corpo. Secondo quanto ...

teddybeatlesday : c'è chi tradisce e dopo un anno non viene scoperto e poi ci sono io che se dico una piccola bugia, lo scopre mezzo… - todorov_denis : La Gruber è stata superata. Questa conduttrice antisalviniana inizia piano piano ma alla fine si scopre da sola. (s… - ge_aldrig_upp : Ma la giuria avrà capito che la storyline del Lion Affair è stata concepita per chiudersi in questa puntata? Non os… -