Sarri | da comandante a commendatore | da Che Guevara a Cavour

"L'unica maniera per restare nel tempo è produrre bellezza. Non è forse questo che si sono posti, come obiettivo, i pittori? I musicisti? Gli scultori? L'arte è manifestazione soggettiva di un'idea e quell'idea, se unisce tanti, diventa ideale che produce collettività, filosofia, stati d'animo." Era l'incipit del mio romanzo, la Musica di Sarri ed è evidente che lui sia dentro di noi come una tela difficile da riproporre. Tuttavia l'inganno resta ed esula dalla cristallina gioia che ci ha permessi di sognare in tre anni del suo pontificato. Ebbene sì, come Lenny Belardo resiste alla nomina di nuovi Vescovi di Roma, così Sarri tende ad esserci comunque nei confronti con i nuovi corsi del calcio Napoli. L'inganno resta, la contraddizione di un uomo solo al comando di rivoluzionari che si siede a tavola nel palazzo buono deludendo chi lo scelse come Spartaco

