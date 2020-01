Salvini non posso rivelare i sondaggi ma in Emilia Romagna siamo in vantaggio (Di sabato 25 gennaio 2020) Dal palco di Ravenna, dove c’erano tutti i rappresentati del centrodestra, da Silvio Berlusconi a Giorgia Meloni e per finire al leader della Lega Matteo Salvini. Lo stesso Matteo Salvini si è lasciato sfuggire una frase: “Non posso dare sondaggi ma siamo in vantaggio”. Il leader della Lega ha voluto dedicare la kermesse conclusiva della campagna elettorale in Emilia Romagna a Mario Cattaneo, l’oste assolto dopo aver sparato a un ladro a Lodi che si era intrufolato nel suo locale: “Dedico questa piazza all’oste Mario Cattaneo, sparò a un ladro per difendere la propria casa e i propri famigliari nel lodigiano, che grazie alla nuova legge sulla Legittima difesa oggi è stato assolto. Ora è a casa, qualcuno l’avrebbe voluto in galera. Il calore di questa piazza è ciò che porterò con me in tribunale dovessero processarmi”. Il leader del ... baritalianews

