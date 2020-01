Raffaele Ielpo morto nel cantiere della linea 4: indagate 8 persone (Di sabato 25 gennaio 2020) Raffaele Ielpo era rimasto sepolto da detriti lo scorso 13 gennaio mentre lavorava nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano. Nell’inchiesta per omicidio colposo la Procura ha iscritto otto persone del registro degli indagati. Raffaele Ielpo: 8 persone indagate Il 13 gennaio l’operaio di 42 anni perdeva la vita a 18 metri di profondità nel cantiere della m4. La notizia provocò fin da subito grande tristezza anche il sindaco di Milano Beppe Sala aveva commentato: ““Ho appreso poco fa della tragica morte del caposquadra che stava lavorando nel cantiere della M4 al manufatto Tirana. Voglio esprimere il cordoglio alla sua famiglia e la vicinanza ai suoi colleghi, sono profondamente costernato per quanto accaduto. Come sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione comunale siamo a disposizione della famiglia per tutto quanto necessario in questo difficile ... notizie

