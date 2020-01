Napoli, vandalizzati i “lupi” di Liu Rouwang a piazza Municipio (Di sabato 25 gennaio 2020) “E` assurdo quanto accaduto nella notte fra venerdì e sabato a piazza Municipio, dove qualcuno ha deciso di vandalizzare la splendida opera d`arte `Wolves coming`, realizzata dall`artista cinese Liu Rouwang. I lupi di ferro, pesanti trecento chili l`uno, sono stati spostati dalle posizioni originarie, modificando l`assetto originario dell`opera e danneggiandone il senso. Ciliegina sulla torta, il muso di uno dei lupi è stato imbrattato con della vernice rossa. E` veramente una vergogna assoluta che sotto le finestre del Comune si possano compiere tali scempi. Non importa l`orario, ma è incredibile che proprio in quella che dovrebbe essere la culla delle istituzioni cittadine diventa invece regno di nessuno al calare della notte”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale della Campania per i Verdi e di Benedetta Sciannimanica consigliere del sole ... ildenaro

mauro_crescenzo : Piazza Municipio, vandalizzati i «Lupi» dell'artista cinese Ruowang - RaiNews : L'artista cinese ha invaso con i suoi lupi di ferro Piazza Municipio #Napoli #LiuRouwang - news_confusenet : Napoli, vandalizzati i lupi di ferro di Ruowang in piazza Municipio -