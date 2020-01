MotoGP, Dovizioso punta il Mondiale: “Nessuno è imbattibile” (Di sabato 25 gennaio 2020) Presentazione Ducati, le dichiarazioni di Dovizioso: “Le gomme saranno un fattore chiave. Vogliamo il titolo iridato”. BOLOGNA – Presente alla presentazione della Ducati Andrea Dovizioso punta in grande la prossima stagione e lo conferma ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo un solo obiettivo, quello di vincere il Mondiale“. Traguardo non semplice da raggiungere: “Sappiamo che Marquez è forte ma non imbattibile. Secondo me siamo in 5 o 6 a poter vincere il campionato“. Andrea Dovizioso: “Le gomme saranno un fattore chiave” Per la Ducati non sono state annate facili, specialmente nella prima parte di stagione: “Vogliamo approcciare con maggiore tranquillità. A fine 2018 abbiamo dimostrato di essere molto veloci e quindi c’era tanta aspettativa. La scorsa stagione, però, ci siamo ritrovati un Marquez più forte e ... newsmondo

