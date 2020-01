Milano, spaccio di droga vicino un bar di via Padova: la Questura lo chiude (Di sabato 25 gennaio 2020) La Questura di Milano ha disposto la chiusura del bar Caraibi, che sorge in via Padova: la sospensione dell'esercizio durerà 10 giorni ed è stata comminata in base all'articolo 100 del Tulps, che dà la facoltà di sospendere la licenza agli esercizi commerciali considerati luogo di spaccio di droga o di ritrovo abituale di pregiudicati. All'interno del bar, qualche settimana fa, un uomo era stato arrestato. fanpage

leoberthi : RT @evavola: Allora, citofonare ad uno spacciatore non sta bene. Ok. Allora ve li indico per strada, a #Milano , davanti ai locali, nelle v… - Piero42395724 : RT @evavola: Allora, citofonare ad uno spacciatore non sta bene. Ok. Allora ve li indico per strada, a #Milano , davanti ai locali, nelle v… - DiegoCa_73 : RT @evavola: Allora, citofonare ad uno spacciatore non sta bene. Ok. Allora ve li indico per strada, a #Milano , davanti ai locali, nelle v… -