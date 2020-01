Meteo NAPOLI: weekend con qualche debole pioggia, più sole in avvio di settimana (Di sabato 25 gennaio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà molte nubi per l'intero arco del weekend, con possibili deboli pioviggini intermittenti. Ci sarà invece più sole e clima sempre lunedì, in attesa poi di un'altra perturbazione. Sabato 25: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima pioggia 3 mm. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1025 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 14 Km/h. Zero Termico: circa 2100 metri. Domenica 26: molto nuvoloso con pioviggine. Stima pioggia 2 mm. Temperatura da 10°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1022 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 7 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Lunedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 8 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Martedì 28: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso. Stima ... meteogiornale

NapoliOpen : Showers Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - Caprinotizie : Meteo Capri. Le Previsioni per Oggi #meteo #capri #meteocapri #napoli #caprinotizie - urbino2 : Caldo anomalo su Napoli, poi cambia tutto,continua questa fase meteo–climatica piuttosto anomala e ostinatamente go… -