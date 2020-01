Messaggero: Mendes offre Ghoulam alla Lazio (Di sabato 25 gennaio 2020) Secondo quanto scrive il Messaggero, Jorge Mendes avrebbe proposto Ghoulam alla Lazio. La squadra di Inzaghi è in piena osservazione del mercato. Crede alle possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto e si guarda attorno, anche per rinforzare la fascia. E’ in quest’ottica che sarebbe arrivata l’offerta di Mendes, impegnato a trovare una nuova collocazione a Ghoulam, invitato dal Napoli a rilanciarsi altrove. Scrive il quotidiano romano: “Per la fascia (da definire la situazione di Lulic) invece sono stati proposti due ex big: Couto ha proposto l’ex Real (svincolato) Fabio Coentrao e sopratutto Mendes il napoletano Ghoulam, ai margini dopo un infortunio dietro l’altro”. L'articolo Messaggero: Mendes offre Ghoulam alla Lazio ilNapolista. ilnapolista

