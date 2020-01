Massa: genitori, insegnanti e alunni in strada per una scuola sicura (Di sabato 25 gennaio 2020) In centinaia hanno manifestato a Massa per la sicurezza degli istituti scolastici della provincia, indossando 'caschetti gialli', quelli tipici dei lavoratori dei cantieri firenzepost

FirenzePost : Massa: genitori, insegnanti e alunni in strada per una scuola sicura - Se23rex : @lanzaluc @Fedez Per me la colpa è dei genitori,non tutti sia chiaro.Non riescono a far capire ai propri figli che… - FMB9977 : RT @NiMartina: “ Mentre pensano a distrarre la massa con le cavolate ai Tg sentite ciò che avveniva ad uno dei bambini tolti dai genitori n… -