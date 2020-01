Marvel: cancellate Howard the Duck e Tigra & Dazzler, due serie animate Hulu (Di sabato 25 gennaio 2020) Brutte notizie per chi aspettava la serie di Howard il Papero: Marvel ha cancellato Howard the Duck e Tigra & Dazzler due delle serie animate che aveva in cantiere per il servizio di streaming Hulu. La Marvel ha cancellato due delle serie animate che aveva in cantiere per il servizio di streaming Hulu: Howard the Duck e Tigra & Dazzler. La piattaforma aveva commissionato cinque serie, di cui una sarebbe stato un crossover intitolato The Offenders (ufficialmente non cancellato, ma si presume che non vedrà più la luce). A questo punto i due progetti rimasti, M.O.D.O.K. e Hit-Monkey, saranno storie a sé, come riportato dall'Hollywood Reporter, mentre molto probabilmente Howard, già apparso in tre film del Marvel Cinematic Universe, tornerà in un modo o nell'altro al cinema. Marvel Fase 4: i film, gli attori e ... movieplayer

