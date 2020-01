Incidenti in montagna: 6 ciaspolatori salvati in Val d’Ossola dall’elicottero dei vigili del fuoco (Di sabato 25 gennaio 2020) I vigili del fuoco del Reparto Volo Lombardia sono intervenuti nel comune di Varzo, in Val d’Ossola, in località Alpe Ciamporino – San Domenico per soccorrere un gruppo di escursionisti composto da quattro adulti e due bambini. Il gruppo durante una gita sulla neve con le ciaspole ha perso il sentiero. Ritrovandosi in zona impervia e impossibilitati a continuare hanno lanciato l’allarme. Da Malpensa si è alzato in volo l’elicottero “Drago 84” con a bordo gli soccorritori. Raggiunta l’area e individuate le persone, i sei sono stati issati con il verricello a bordo dell’aeromobile. Trasportati in zona sicura sono stati affidati ai vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) di Verbania.L'articolo Incidenti in montagna: 6 ciaspolatori salvati in Val d’Ossola dall’elicottero dei vigili del fuoco ... meteoweb.eu

