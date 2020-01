Fano, 24enne investita sui binari del treno (Di sabato 25 gennaio 2020) hSui binari della stazione ferroviaria di Fano è stato ritrovato il corpo di una 24enne. A dare l’allarme sarebbe stato il macchinista di un convoglio merci arrivato in stazione la mattina. Fano, 24 enne ritrovata sui binari Si è consumata una tragedia la mattina del 25 gennaio a Fano. Nella stazione ferroviaria è stato ritrovato il corpo di una 24enne nel primo mattino, verso l’alba. Sarebbe coinvolto un convoglio merci che accidentalmente avrebbe investito la ragazza. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, dopo il primo convoglio diretto a Bologna e coinvolto nella tragedia, sarebbe giunto in stazione un secondo convoglio qualche ora dopo che avrebbe dato l’allarme al centralino di un possibile ostacolo sui binari. Dopo essersi fermati per un controllo, gli esami tecnici avevano dato esiti negativi, ma dopo esser ripartito, l’altro treno avrebbe ... notizie

