Conte: “Stiamo potenziando la squadra con delle idee” (Di sabato 25 gennaio 2020) Serie A, Inter-Cagliari: le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Conte: “Vecino non è a disposizione. L’emergenza c’è”. MILANO – Inter-Cagliari, le dichiarazioni della vigilia e i convocati. Ultima partita per i nerazzurri senza il ‘colpo’ Eriksen. Serve una vittoria per mettere da parte degli ultimi due pareggi e guardare con fiducia al futuro. Inter-Cagliari, la conferenza stampa di Conte Eriksen in arrivo ma in conferenza stampa Conte preferisce mantenere i piedi per terra: “In questo momento non abbiamo l’esperienza tale da poter permetterci di non spingere sull’acceleratore. Gli arrivi sono frutto di un mercato di idee e di cessioni. Sembra che abbiamo preso metà Real Madrid ma non è così. Bisogna lavorare per migliorare. Io sono molto concreto, non mi piace parlare di aria fritta“. Ma prima del ... newsmondo

