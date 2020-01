Conferenza stampa Sarri: «Col Napoli una partita particolare per me» (Di sabato 25 gennaio 2020) Conferenza stampa Sarri, ecco le parole del tecnico della Juve alla vigilia del match, in programma al San Paolo, contro il Napoli Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero: RITORNO A Napoli – «Per me è una partita particolare. Ma è chiaro che non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale. L’obiettivo collettivo è quello di giocare ad alto livello per fare punti. La partita è difficile e complicata». ALLENARE DI NUOVO IL Napoli – «In questo momento non ho di questi pensieri. Magari dopo la Juventus potrei anche smettere. Dipende quante energie avrò dopo la Juve e se penserò di poter fare ancora bene». AVVERSARIO – «Domani mi aspetto una partita difficile, il Napoli è una squadra forte. E con Demme torna ad avere un punto di ... calcionews24

