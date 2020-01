Calciomercato Napoli, intesa con l’Inter per Politano: le cifre dell’operazione (Di sabato 25 gennaio 2020) Napoli e Inter hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Politano: operazione da oltre 20 milioni di euro Matteo Politano è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli, dopo il mancato trasferimento alla Roma di Paulo Fonseca. Il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo con l’Inter per l’esterno nerazzurro. L’operazione, secondo Il Corriere dello Sport, supererà i 20 milioni di euro complessivi: prestito iniziale di 18 mesi a 2 milioni circa, con successivo obbligo di riscatto a poco più di 20 tra parte fissa e bonus. Lunedì mattina le visite mediche a Villa Stuart. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

